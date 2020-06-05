Эксперт: в России "удаленка" снизила загрязнение воздуха весной на 20-50%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объемы загрязнения воздуха снизились в России весной на 20-50% в зависимости от региона благодаря режиму самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"В целом по стране объемы загрязнения воздуха, по нашим оценкам, сократились на 20-50%, в зависимости от региона. В связи с этим, мы поддерживаем тех людей и организации, которые остаются работать "на удаленке". Они не только помогают бороться с коронавирусом, но и улучшают экологическую ситуацию в стране", - сказал Пукалов.

В середине мая Росприроднадзор сообщал, что в 7 из 12 городов, включенных в федеральный проект "Чистый воздух", отмечено снижение загрязнения воздуха, хотя режим работы градообразующих предприятий почти не изменился.

Как считают в организации, если в Липецке снижение загрязнения воздуха связано только с уменьшением выбросов автотранспорта, а в Братске - с концом отопительного сезона, то Медногорске, Норильске и Череповце это произошло из-за реализации практических природоохранных мероприятий на системообразующих предприятиях. В "отстающих" городах - Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Омске, Нижнем Тагиле воздух оставался стабильно загрязненным даже весной.

"Залповые выбросы в атмосферу предприятий, которые раньше не "ловились", теперь контролируются новыми приборами и средствами дистанционного зондирования. Нацпроект "Экология" и программа "Чистый воздух" начали реально работать", - считает руководитель "Зеленого патруля" Андрей Нагибин.

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология". В рамках него запланировано снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных городах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух в наиболее загрязненных городах. В бюджет федпроекта заложено более 500 млрд рублей до 2024 года.