Минобрнауки предлагает новую программу повышения глобальной конкурентоспособности вузов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ предлагает запустить новую программу повышения глобальной конкурентоспособности вузов, на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. Об этом сообщил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров.

"Программу предлагается именовать Программой стратегического академического лидерства. Здесь принципиально важно сказать, что не указываются напрямую университеты, потому что программа видится общая для сектора не только высшего образования, но и науки. <…> На первом этапе не будет больше 100-120 вузов", - сказал Фальков, добавив, что срок реализации программы - 10 лет. Она прошла экспертное обсуждение с ректорами ведущих вузов, а также обсуждалась на площадке правительства и администрации президента.