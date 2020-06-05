В Хабаровском крае построят 60 домов для сирот и бюджетников

ХАБАРОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Строительство 60 многоквартирных домов для выпускников детских домов и бюджетников начнут в Хабаровском крае в 2021-2022 годах. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram в пятницу.

"Проектируем 60 домов на 776 квартир для детей-сирот и работников бюджетных учреждений с началом строительства в 2021-2022 годах", - сказал Фургал.

Дома возведут по всему Хабаровскому краю - в Хабаровске, Комсомольском районе, Бикинском, Ульчском, Солнечном, Николаевском, Верхнебуреинском районах. Фургал отметил, что проблема с жильем для сирот в регионе назревала долгие годы, ее пытались решить за счет покупки квартир на вторичном рынке. "Сегодня в Хабаровске мы испытываем колоссальный дефицит на вторичном рынке. Жилье сильно подорожало, купить квартиры стало крайне сложно, поэтому мной принято решение по всем категориям граждан, которые имеют право на получение социального жилья, дома [преимущественно] строить", - сказал Фургал.

В этом году квартиры в домах, построенных ранее, и квартиры на вторичном рынке получат более 150 выпускников детских домов. В 2020 году также планируется начать строительство 17 домов на 414 квартир с вводом в эксплуатацию в ближайшие два года, сказал губернатор.

Во время интервью ТАСС в 2019 году, Фургал сообщал, что власти региона намерены почти полностью решить проблему с жильем для детей-сирот в ближайшие четыре года, построив в городах целые кварталы, где будут жить и другие льготники. По данным прокуратуры региона, жилье ждут около 3,3 тыс. сирот.