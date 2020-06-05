Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус в пунктах сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экспресс-тесты на выявление коронавируса могут появиться в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.

"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", - сообщили в пресс-службе.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.