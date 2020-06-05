Степашин сообщил о двукратном росте продаж книг через интернет за период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Доля онлайн-продаж книжной продукции в России за период пандемии увеличилась в два раза, достигнув к настоящему моменту около половины от общего числа продаж. Такие данные привел президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, выступая на открытии XV Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году впервые проходит в онлайн-формате.

"Что сегодня мы видим: если раньше продажи в интернет-канале составляли 23 - 25%, то сегодня достигли уже 50%. Я думаю, что увеличение онлайн-общения с книгой, их продажа и покупка (в интернете - прим. ТАСС) - это новая тенденция, которая сохранится. Но - я абсолютно убежден - она ни в коей степени не заменит живого общения с книгой, как и посещение книжных магазинов", - сказал Степашин в ходе пленарного заседания "Книжная индустрия в новой реальности: онлайн-трансформация и перспективы развития", говоря о последних тенденциях в книжной сфере на фоне пандемии.

Положительной тенденцией, которая наметилась в последнее время, глава РКС назвал то, что все больше книжных покупок отмечается в спальных районах городов, в том числе это наблюдается и в Москве. Также, по приведенным им статистическим данным, "россияне, в среднем, тратят в день на чтение бумажных книг от 10 до 12 минут, а в интернете - около двух часов". По мнению Степашина, "это очень неплохая тенденция".

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон в онлайн-формате проходит с 4 по 6 июня. Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.