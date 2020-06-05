Эрдоган отменил введение комендантского часа 6 и 7 июня

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отменил в пятницу введение комендантского часа в 15 провинциях страны 6 и 7 июня.

Накануне МВД республики сообщило, что с полуночи 6 июня до полуночи 7 июня в 15 провинциях Турции, включая Анкару, Бурсу, Измир, Коджаэли, Стамбул, вводится комендантский час.

Эрдоган объяснил это решение тем, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом вновь приблизилось к 1 тыс. Однако позднее он написал на своей странице в Twitter, что реакция людей на это решение "заставила его пересмотреть".

При этом турецкий лидер призвал жителей республики продолжать соблюдать социальную дистанцию и меры гигиены.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 167 тыс., умерли 4 630 человек, выздоровели 131 778 пациентов.

В новость внесены изменения (13:04 мск) - добавлена информация об отмене комендантского часа