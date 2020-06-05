Бразилия вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бразилия в четверг обогнала Италию и вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса. В крупнейшей стране Южной Америки рекордными темпами растет не только смертность, но и число инфицированных, которое превысило психологически важный 600-тысячный рубеж.

В целом Северная и Южная Америка остаются главным эпицентром пандемии коронавирусной инфекции: Перу по числу заразившихся приближается к Германии, высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Чили, Мексике и США, которые являются абсолютным мировым лидером по числу инфицированных и умерших из-за коронавируса.

Об очередном рекорде суточного прироста новых случаев заражения сообщили в пятницу власти Индии. Из-за высоких темпов распространения инфекции страна может в ближайшие дни переместиться с седьмого на пятое место в мире по количеству заразившихся.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились около 6,5 млн человек, почти 383 тыс. из них умерли, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 июня.

Бразилия обошла Италию

Согласно данным Минздрава Бразилии, за истекшие сутки в стране зарегистрированы рекордные 1 473 летальных исхода заболевания, вызываемого коронавирусом. Общее число умерших составило 34 201.

Таким образом, по данному показателю Бразилия вышла на третье место в мире, обойдя Италию (33 689 умерших по данным на 4 июня) и уступая только США и Великобритании.

На этой неделе ежесуточный прирост смертей пациентов с коронавирусом в Бразилии обновляет максимальные значения уже в третий раз: во вторник было зафиксировано 1 262 летальных исхода, а в среду - 1 349.

Общее число положительных результатов тестирования на коронавирус в стране вплотную приблизилось к 615 тыс. (второе место в мире), в том числе за минувшие сутки выявили почти 31 тыс. новых случаев инфицирования, что стало рекордным показателем на текущей неделе.

Максимальный суточный рост - 33 274 новых инфицированных - был зафиксирован в минувшую субботу. При этом власти признают, что реальное число заразившихся может быть еще больше, поскольку действующий общенациональный протокол исследований предполагает тестирование только тех, кто обращается за медпомощью, а часть заразившихся переносит инфекцию бессимптомно.

Рост в Латинской Америке

Коронавирус продолжает быстро распространяться и в других странах Латинской Америки. Перу по числу инфицированных приближается к Германии - там выявлено более 183,2 тыс. случаев заражения, умер 5 031 человек, выздоровели 76 228 пациентов.