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Обнаруженный в багажнике автобуса под Волгоградом львенок болен пневмонией

Животное взяли под опеку артисты цирка-шапито династии Довгалюк

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Истощенный львенок, обнаруженный в четверг полицейскими под Волгоградом в багажном отсеке автобуса Махачкала - Москва и взятый под опеку артистами цирка-шапито династии Довгалюк, болен пневмонией. Об этом сообщили ТАСС в комитете ветеринарии Волгоградской области в пятницу.

"Рентгенологическая диагностика показала пневмонию. Первоначально было предположение, что это может быть вызвано кошачьим коронавирусом, однако дальнейшие наблюдения и обследования эту версию не подтвердили - пневмонию спровоцировало ненадлежащее содержание животного и нарушение температурного режима при перевозке", - сказала представитель комитета.

По ее словам, разработан курс лечения львенка, он по-прежнему остается под наблюдением. "На данный момент ухудшения его состояния нет, от приема пищи не отказывается. Наблюдение и лечение будут продолжены", - добавила собеседник агентства.

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