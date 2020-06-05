СМИ: на Хайнане запустили бесплатную программу ранней диагностики онкозаболеваний

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Правительство китайского города Хайкоу, административного центра южной провинции Хайнань, запустило в июне бесплатную программу ранней диагностики и своевременного лечения онкологических заболеваний. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

Данная программа ориентирована на граждан возрастом от 45 до 74 лет, имеющих постоянную прописку в Хайкоу. Местные жители смогут бесплатно пройти обследование на наличие пяти наиболее часто встречаемых видов онкозаболеваний - рака легких, молочной железы, печени, верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, а также колоректального рака.

Диагностика будет проводиться на базе Хайнаньской онкологической больницы - единственного целевого медучреждения в провинции.

Программа скрининга населения для выявления рака проводится на Хайнане во второй раз. В прошлом году в июле оценку рисков заболевания прошли почти 10 тыс. жителей Хайкоу.

Злокачественные новообразования занимают первое место среди причин смерти городского населения Китая и второе место в целом по стране, уточняет издание.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году около 9,6 млн человек в мире умерли от рака.