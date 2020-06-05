Кличко заявил о росте числа зараженных коронавирусом в Киеве

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о рекордном количестве зараженных коронавирусом в столице за сутки. "В Киеве неоптимистические новости - лабораторно подтверждено заболевание у 82 человек, в том числе у 14 медиков", - сказал он.

Кличко сообщил, что умерли четыре человека. "Впервые такое количество летальных исходов [за сутки]", - добавил он. Всего за время пандемии в городе 3 292 подтвержденных случая коронавируса, сказал мэр.

Он сообщил, что, таким образом, количество больных на 100 тыс. населения превышает норму, составляя уже 14,9%, поэтому смягчение карантинных мер откладывается. "Мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще больше послаблений. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать, но мы тоже не хотим снова вернуться к карантину", - отметил он и сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

В четверг Кличко сообщал о 77 инфицированных.

С сегодняшнего дня на Украине смягчили карантин за исключением нескольких регионов - Киева, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Луганской и Донецкой областей.