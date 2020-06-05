Росгидромет сообщил, что вспышка на Солнце в конце мая не влияет на здоровье людей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная 29 мая, не оказывает заметного влияния на работу технических средств и систем, в том числе мобильной связи, а также на здоровье людей, сообщает пресс-служба Росгидромета в пятницу.

Орбитальная обсерватория SDO 29 мая зафиксировала мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца, которая указывает на завершение аномально долгого и спокойного периода солнечной "спячки".

"Вспышка имеет минимальную интенсивность в своем классе и не является геоэффективной, то есть не оказывает заметного влияния на работу технических средств и систем, в том числе мобильной связи, а также на здоровье людей", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, уже в ближайшие два-три года количество и интенсивность вспышек значительно повысятся. Соответственно, влияние Солнца на различные процессы на Земле заметно возрастет.