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Умерла ведущая радио "Комсомольская правда" Юлия Норкина

Ей было 52 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ведущая радио "Комсомольская правда" Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, сообщил ее муж, журналист Андрей Норкин.

"Юльчонка больше нет <...> Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино", - написал он в Facebook.

Норкина родилась в Москве 10 декабря 1967 года. Профессиональную деятельность начала в 1992 году с работы на радиостанции "Радио 101", где и познакомилась с будущим мужем, известным журналистом Андреем Норкиным.

На радио "Комсомольская правда" она вела с мужем программу "Простыми словами".

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