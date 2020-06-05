Вакцина от коронавируса из Оксфорда пройдет испытания в Бразилии и США

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная командой исследователей из Оксфордского университета, пройдет клинические испытания в Бразилии и США - странах с высоким уровнем инфицирования населения, чтобы убедиться в том, что она работает. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на исполнительного директора англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаля Сорио.

"Вероятно, самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся как разработчики вакцин, заключается в том, что уровень заболевания COVID-19 снижается, и нам приходится буквально преследовать [вирус] во многих районах планеты", - заявил глава транснациональной компании, тесно сотрудничающей с учеными Оксфорда в разработке вакцины AZD1222 SARS-CoV-2. "Если все пойдет по плану, то к августу мы будем знать, работает ли оксфордская вакцина", - добавил он.

В Соединенном Королевстве недавно стартовал второй этап клинических испытаний этой вакцины с участием более 10 тыс. добровольцев. В их число войдут люди в возрасте 56-69 лет, граждане старше 70 лет и дети 5-12 лет. На первом этапе в исследовании участвовало чуть более тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Теперь же речь идет о третьей, заключительной стадии испытаний. Она будет проводиться за океаном с участием 30 тыс. взрослых американцев.

AstraZeneca рассчитывает на то, что клинические испытания оксфордского препарата на основе рекомбинантного вирусного вектора успешно завершатся. Компания уже обеспечила необходимые мощности для производства 2 млрд доз вакцины от нового коронавируса после того, как она будет создана. "Компания выстраивает параллельные цепочки поставок по всему миру, чтобы обеспечить глобальный доступ к вакцине, не извлекая при этом прибыли до конца пандемии", - говорится в ее сообщении.

По оценкам директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины, шансы на то, что новый препарат окажется действенным, составляют около 80% Ранее в Соединенном Королевстве были выделены средства на 27 проектов по исследованию нового вируса и поиску средств для борьбы с ним. Помимо проекта Оксфордского университета исследования ведет, в частности, команда из Имперского колледжа Лондона. Она пока испытывает свою вакцину на животных, а добровольцам ее начнут вводить в этом месяце.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании достигло почти 282 тыс., а количество летальных исходов превысило 39,9 тыс.