В ВОЗ позитивно оценили широкий охват тестированием на коронавирус в России

"В настоящее время Россия демонстрирует плато", - сказала она. Харрис также добавила, что "Россия осуществляет много тестов, и это здорово".

ТАСС, 5 июня. Россия "вышла на плато" в том, что касается заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, позитивно оценив тот факт, что в стране осуществляется широкий охват населения тестированием на наличие инфекции.

Официальный представитель подчеркнула, что такие меры "помогают выявить много случаев" заболевания, и "это действительно хорошо". Вместе с тем, отметила она, при всей важности этой работы необходимо также выявлять людей, которые потенциально могут подвергнуться заражению.

"Очень важно также осуществлять меры социального дистанцирования", - констатировала Харрис. Отвечая на вопрос о том, что в ВОЗ думают по поводу проведения в России 24 июня парада Победы, она сказала: "Когда планируются массовые мероприятия, мы не говорим, что вы не можете проводить массовые мероприятия. Мы говорим: "Проведите оценку риска и разработайте меры безопасности для предотвращения передачи [инфекции]".

Вакцинация населения

В свою очередь представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заметила, что отказ от вакцинации от коронавируса станет опасным явлением.

"Данные настроения отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос о причинах скепсиса, который многие люди выражают по поводу возможной вакцинации населения от коронавируса. "Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин", - пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ в РФ подчеркнула, что вакцинация является одним из самых эффективных и безопасных способов профилактики болезней. "В настоящее время она позволяет предотвратить ежегодно 2-3 млн смертей, а при достижении глобального охвата вакцинами можно было бы избежать еще 1,5 млн летальных исходов", - отметила она. Так, негативная тенденция наблюдается, например, по ситуации с ростом заболеваемости корью в некоторых странах, где ранее с этой болезнью практически полностью справились.

По ее словам, отказ людей от вакцинации связан с целым комплексом причин, "включая беспечность, недоверие к вакцинам и отсутствие удобного доступа к услугам по вакцинации". Кроме этого, Вуйнович указала на опасность перекладывания ответственности с себя на других в надежде на то, что прививаться самому не придется, если остальные пройдут вакцинацию. "Вес этих причин может быть разным в разных группах населения, и соответствующие поведенческие аспекты необходимо изучать", - заключила она.

При этом она добавила, что организация сделает все для ее справедливого распределения между странами.

По ее словам, сроки разработки безопасной и эффективной вакцины пока назвать невозможно. "Предпринимаются огромные усилия на глобальном уровне, чтобы ускоренно разработать вакцину, - сообщила Вуйнович. - К этой работе подключены видные ученые и лучшие научно-исследовательские и фармацевтические компании со всего мира, включая Российскую Федерацию. ВОЗ предпринимает усилия по созданию платформы, которая позволит распределять вакцину на справедливой основе, как только она появится".

Кроме того, в рамках стратегической группы экспертов по иммунизации была создана рабочая группа по вакцинам против пандемии. "Одна из ее целей работы - это обеспечение равноправного доступа к вакцинам", - указала собеседник агентства.

Пандемия на подъеме