Прокуратура Москвы проверит жалобы курьеров Delivery Club на большое число штрафов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после жалоб курьеров компании Delivery Club на большое число штрафов и ухудшение условий труда. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее в соцсетях курьеры Delivery Club опубликовали видеообращения, в которых сообщают, что стали поступать заказы от клиентов на большом расстоянии. За отказ от такого заказа они получают штрафы. В результате некоторые курьеры стали работать в минус. Также курьеры сообщали о необоснованных увольнениях и возможной невыплате зарплаты. Из-за таких условий труда они пригрозили устроить забастовку.

"Прокуратура Москвы организовала проверку информации в интернете о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды", - сказала Нефедова.

Проводить проверку будет Савеловская межрайонная прокуратура, она оценит исполнение организацией требований трудового законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.