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Пандемия коронавируса нового типа

Представитель ВОЗ в РФ заявила, что жаркая погода не снижает риск заразиться коронавирусом

Мелита Вуйнович отметила, что для защиты себя в любую погоду необходимо соблюдать базовые правила гигиены

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Риск заразиться коронавирусом не снижается с приходом жарких и солнечных дней. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают, что COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода. Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19", - подчеркнула она.

Как указала Вуйнович, чтобы защитить себя в любую погоду, необходимо соблюдать базовые правила гигиены: часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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