Верховный суд штата Новый Южный Уэльс запретил проведение акций протеста в Сиднее

СИДНЕЙ, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд штата Новый Южный Уэльс запретил проведение акции протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США, запланированных на 6 июня. Об этом в пятницу сообщил судья Десмонд Фаган, выступление которого транслировалось из зала заседаний на официальном сайте правительства штата.

"Я не понимаю, каким образом уменьшить беспокойство комиссара [полиции штата о безопасности акции], в которой участвуют более 5 тыс. человек. Учитывая риски для общественного здоровья, я не могу разрешить проведение этого мероприятия", - сказал судья Фаган. В ходе слушания, которое проходило в онлайн-режиме и длилось более четырех часов, судья также отметил, что меры социального дистанцирования, введенные правительством, были "ключевым элементом", остановившим распространение коронавируса в стране, и разрешение массовой акции в центре Сиднея станет "необоснованно рискованным решением".

Полиция штата Новый Южный Уэльс обратилась в Верховный суд с просьбой признать незаконным проведение марша солидарности с протестующими в США на центральной площади Сиднея. Разрешение на проведение митинга ранее было получено его организаторами, однако предполагаемое число участников значительно превышало заявленное организаторами и власти штата обратились к ним с просьбой отменить акцию. В социальных сетях о своем намерении пойти на акцию протеста сообщили порядка 10 тыс. жителей города. Тогда как местное эпидемиологическое законодательство устанавливает лимит числа участников общественных акций и мероприятий в 500 человек.

Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян отметила, что власти штата "никогда не позволят тысячам [участников акции] вопиюще пренебрегать нормативными актам об охране общественного здоровья". А глава австралийского правительства Скотт Моррисон призвал всех граждан страны воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях.

Масштабные акции протеста запланированы в крупных австралийских городах на субботу, 6 июня. Ожидается, что марши солидарности пройдут в Сиднее, Брисбене, Аделаиде, Перте, Канберре и Мельбурне. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны воздержаться от участия в запланированных на субботу акциях протеста и найти другой, безопасный способ выразить свою солидарность с протестующими в США.

Массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда охватили в последние дни многие города США. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в этом сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, в некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.