Путин обсудит с Дмитриевым, как РФПИ помогает бороться с коронавирусом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу проведет очную встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"РФПИ, помимо традиционных направлений деятельности в ситуации с коронавирусом, с пандемией, во многом сконцентрировал свою деятельность на проектах, связанных с тестами [на коронавирус], с лекарствами, с вакцинами. Как раз об этой работе Дмитриев будет докладывать президенту", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что встреча пройдет в загородной резиденции Путина Ново-Огарево.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, позволяет получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.

РФПИ также проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и проект по созданию вакцины.