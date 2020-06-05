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Пандемия коронавируса нового типа

Путин обсудит с Дмитриевым, как РФПИ помогает бороться с коронавирусом

Встреча пройдет в Ново-Огарево

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу проведет очную встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"РФПИ, помимо традиционных направлений деятельности в ситуации с коронавирусом, с пандемией, во многом сконцентрировал свою деятельность на проектах, связанных с тестами [на коронавирус], с лекарствами, с вакцинами. Как раз об этой работе Дмитриев будет докладывать президенту", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что встреча пройдет в загородной резиденции Путина Ново-Огарево.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, позволяет получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.

РФПИ также проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и проект по созданию вакцины.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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