Германия намерена открыть турпоток в Италию с 15 июня

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что Германия намерена открыть поток своих туристов в Италию с 15 июня. Как он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в ходе своей первой зарубежной поездки после карантина, данные заверения он получил он своего коллеги.

"Министр Маас сообщил мне о намерении открыть туристический поток в Италию ориентировочно с 15 июня", - сказал Ди Майо. Он также отметил необходимость сохранять единый подход в Европе к вопросу обеспечения безопасного туризма и транспортных перевозок, не допуская дробления европейского туристического рынка.

Италия разрешила свободный въезд из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании с 3 июня.