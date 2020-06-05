{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единый регистр сведений о населении РФ не будет содержать биометрических данных

Его оператором является Федеральная налоговая служба. Она будет собирать только те сведения, которые уже есть в других органах власти и других системах, сопоставляя их друг с другом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Единый регистр сведений о населении РФ, оператором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет содержать биометрических данных граждан РФ. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников на онлайн-конференции в Общественной палате РФ.

"Этот реестр содержит только те сведения, которые четко и закрытым списком обозначены в статье 7 законопроекта: здесь нет медицинских сведений, здесь нет сведений о личности, никаких свойств личности, здесь нет налогов, нет доходов, нет имущества, тем более здесь нет никаких биометрических данных", - отметил Колесников.

По его словам, ФНС будет собирать только те сведения, которые уже есть в других органах власти и других системах, сопоставляя их друг с другом.

Оператор регистра

Как отмечает Колесников, создание регистра сведений о населении Федеральной налоговой службой не связано с ее фискальными функциями.

"Это никак не связано с нашими фискальными функциями и не имеет никакого отношения к налоговому администрированию, а связано с тем, что, видимо, законодатели и правительство посчитали, что ФНС обладает достаточным уровнем цифровой зрелости. Мы ведем уже много больших государственных федеральных ресурсов, таких как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр малого бизнеса, который сейчас очень востребован в рамках поддержки предпринимательства, реестр адресов России, реестр дисквалифицированных лиц, и наконец, почти два года назад запущен в промышленную эксплуатацию Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, который в целом будет являться основой создаваемого регистра населения", - сказал он.

О законопроекте

Ранее Совет Федерации на заседании одобрил правительственный закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Согласно пояснительной записке, документ направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба, на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Пациентов четырех больниц Петербурга будут лечить плазмой доноров, перенесших коронавирус
Врачи признают, что эффективность метода еще не полностью подтверждена, однако уже есть случаи успешного лечения
Читать полностью