Единый регистр сведений о населении РФ не будет содержать биометрических данных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Единый регистр сведений о населении РФ, оператором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет содержать биометрических данных граждан РФ. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников на онлайн-конференции в Общественной палате РФ.

"Этот реестр содержит только те сведения, которые четко и закрытым списком обозначены в статье 7 законопроекта: здесь нет медицинских сведений, здесь нет сведений о личности, никаких свойств личности, здесь нет налогов, нет доходов, нет имущества, тем более здесь нет никаких биометрических данных", - отметил Колесников.

По его словам, ФНС будет собирать только те сведения, которые уже есть в других органах власти и других системах, сопоставляя их друг с другом.

Оператор регистра

Как отмечает Колесников, создание регистра сведений о населении Федеральной налоговой службой не связано с ее фискальными функциями.

"Это никак не связано с нашими фискальными функциями и не имеет никакого отношения к налоговому администрированию, а связано с тем, что, видимо, законодатели и правительство посчитали, что ФНС обладает достаточным уровнем цифровой зрелости. Мы ведем уже много больших государственных федеральных ресурсов, таких как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр малого бизнеса, который сейчас очень востребован в рамках поддержки предпринимательства, реестр адресов России, реестр дисквалифицированных лиц, и наконец, почти два года назад запущен в промышленную эксплуатацию Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, который в целом будет являться основой создаваемого регистра населения", - сказал он.

О законопроекте

Ранее Совет Федерации на заседании одобрил правительственный закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Согласно пояснительной записке, документ направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба, на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.