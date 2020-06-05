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В крымских лесах установят видеокамеры для выявления пожаров

Глава республики Сергей Аксенов назвал обеспечение противопожарной безопасности в лесах одной из наиболее актуальных тем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены закупить видеокамеры, радиопередатчики и ретрансляторы для раннего обнаружения возгораний в лесах полуострова. Об этом в пятницу сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что субъекты округа не полностью готовы к началу пожароопасного сезона текущего года и должны устранить выявленные нарушения. По итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года в ЮФО признаны ограниченно готовыми Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Республика Крым.

"Одной из наиболее актуальных тем для Республики Крым на данный момент является обеспечение противопожарной безопасности в крымских лесах. В этой связи будут изысканы дополнительные средства для повышения эффективности противопожарных мер, проводимых на территории Крыма. В частности, планируется закупка видеокамер, радиопередатчиков, ретрансляторов для раннего обнаружения возгораний в лесной местности", - написал Аксенов.

Он также сообщил о планах инвентаризировать неработающие карьеры на полуострове, чтобы в дальнейшем провести их рекультивацию. "Обсудили рекультивацию порядка 130 брошенных, неработающих карьеров общей площадью около 2 тыс. га. Считаю необходимым провести инвентаризацию списков данных объектов, требующих реагирования со стороны Министерства экологии", - добавил Аксенов.

В Крыму также до 1 сентября сформируют предложения по борьбе с загрязнением пластиком. Для этого в регионе создана рабочая группа, в которую вошли представители общественности, производители пластиковых изделий и научные деятели, сообщил Аксенов.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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