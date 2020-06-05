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Пандемия коронавируса нового типа

В Липецкой области с 8 июня возобновят работу салоны красоты и предприятия бытовых услуг

Коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,92

ТАСС, 5 июня. Власти Липецкой области приняли решение о переходе на первый этап снятия режима ограничений, введенных в регионе из-за риска заражения коронавирусной инфекцией. С 8 июня в регионе начнут работу салоны красоты и предприятия бытовых услуг, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Липецкой области.

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"Липецкая область переходит к первому этапу снятия ограничений. С 8 июня возобновится работа салонов красоты, предприятий, оказывающих бытовые услуги. Следующий этап будет возможен при коэффициенте распространения 0,8", - говорится в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы правительства Липецкой области Михаила Шаршакова, регион перейдет к первому этапу снятия ограничений, так как выполнены необходимые условия по тестированию населения, объему готового к приему пациентов с коронавирусом коечного фонда и по темпам распространения инфекции. "В настоящее время в регионе коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,92 (норма - 1), свободный коечный фонд 51% (норма 50%), а тестов делается больше, чем по нормативу. На основании этого переходим к первому этапу", - пояснил Шаршаков ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время в регионе работают небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом, но закрыты торгово-развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, точки общественного питания и вещевые рынки. "Порядка 11% бизнеса сейчас не работает, остальное - открыто", - сказал Шаршаков.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2 452. Из числа заразившихся выздоровели 892 человека, восемь умерли. В регионе с 10 марта введен режим повышенной готовности, с 31 марта объявлен режим всеобщей самоизоляции, с 9 мая - масочный режим.

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РоссияЛипецкая областьПандемия коронавируса нового типа
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