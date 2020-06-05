Пациентов четырех больниц Петербурга будут лечить плазмой доноров, перенесших коронавирус

Первым учреждением, которое начало проводить лечение плазмой крови пациентов, переболевших коронавирусом в Петербурге, стала больница №40. Известно как минимум о двух врачах, которых выписали после лечения плазмой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Практика лечения заразившихся коронавирусом с помощью плазмы доноров распространится в Санкт-Петербурге на четыре медучреждения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Лечение плазмой доноров, перенесших коронавирус, помимо больницы № 40, также планируется начать в инфекционной больнице им. Боткина, больнице Святого Георгия и больнице № 2", - рассказала собеседница агентства.

Больница Святого Георгия, которая перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусом, уже объявила поиск доноров крови, перенесших коронавирус. "Ищем доноров для прохождения предварительного тестирования на антитела к COVID-19. Самое главное условие - наличие документально подтвержденного положительного исследования на COVID и двух последних отрицательных тестов", - говорится в сообщении на странице больницы в Instagram.

Как поясняется в сообщении, после выздоровления от коронавируса должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в средне-тяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний - некоторые хронические и инфекционные заболевания.

Поиском таких доноров также занимается Городская станция переливания крови. "Как минимум 25 излечившихся от COVID-19 уже стали донорами плазмы на Городской станции переливания крови. Биоматериал собирают для лечения тяжелобольных пациентов. Положительные результаты уже зафиксировали у нескольких человек, хотя эффективность метода еще не полностью подтверждена - идут исследования", - сообщили в пятницу на странице учреждения "ВКонтакте". Ранее работа по созданию базы данных доноров людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, также начал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова.

О методе

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

По последним данным, в Петербурге выявили 17 822 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 7 076 человек, умер 291.