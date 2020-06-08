Великое переселение народа: как россияне самоизолируются на дачах

Во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, многие россияне переехали жить на дачи. Этот летний сезон, похоже, также придется провести дома: международные границы для туристов пока закрыты, на юге России открыты только санатории, так что дачники активнее тратят деньги на приусадебное хозяйство. Рассказываем, что они покупают чаще всего, как развлекаются в самоизоляции и планируют ли переехать из города насовсем

Дачный ответ карантину Пандемия и последовавший за ней период самоизоляции выявили у жителей мегаполисов новые потребности. Речь идет о желании быть свободнее, чем в кввартире, ближе к природе и иметь в своем распоряжении не несколько десятков квадратных метров, а хотя бы несколько соток. По данным экспертов, спрос на аренду дач в Подмосковье стал расти еще в марте, достиг своего пика в апреле, и, по данным на май, на рынке уже оставалось мало ликвидных предложений. Впрочем, аналитики полагают, что масштабного переселения горожан не произойдет и после окончания действия огранчительных мер спрос на дачи вновь стабилизируется. В два раза больше дачников Участники рынка связывают рост популярности дач в этом году по сравнению со среднегодовыми показателями как с режимом самоизоляции, который необходимо соблюдать во многих регионах страны, так и с массовой отменой отпускных планов. Согласно результатам исследования, проведенного компанией "Авито" среди 5 тыс. россиян, у 45% россиян есть дачи, еще 27% ездят отдыхать за город к друзьям или родственникам, а 2% дачу арендуют. При этом доля россиян, желающих арендовать дачу, в этом году заметно увеличилась. По словам заместителя директора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, по сравнению с показателями за апрель прошлого года число запросов на летнюю аренду загородных домов в Подмосковье выросло на 30%.

При этом, по ее словам, часть арендаторов собирается провести за городом не только отпускной период: они снимают дом на один — три месяца, так как имеют возможность работать удаленно, или выбирают регулярные поездки на работу с дачи. В компании считают, что часть "весенних" арендаторов могут стать "летними", продлив ранее заключенный договор. "Таким образом, количество сделок по аренде в загородном сегменте летом 2020 года может в два раза превысить показатель теплого сезона 2019 года", — добавила Полякова. Почти в два раза вырос спрос на загородные дома и в других крупных городах России: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, сообщил руководитель проекта "Рентавед" Руслан Сухий. В Воронеже, по его словам, и вовсе зафиксирован четырехкратный рост спроса. Вместе с тем, как считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, основной всплеск спроса на аренду дач в России уже прошел. "Самые ликвидные варианты для долгосрочной аренды традиционно вымываются еще в апреле, а в этом году из-за режима самоизоляции высокий интерес к такой недвижимости был зафиксирован еще в марте", — сообщил Попов. При этом он добавил, что собственники менее ликвидных дач на фоне ажиотажного спроса не готовы менять предлагаемые условия. Председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова подтверждает мнение Алексея Попова: в открытых базах объявлений сегодня остаются не самые привлекательные предложения — дома без удобств либо расположенные далеко от железнодорожных станций и магазинов.

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По словам Попова, на сегодняшний день средняя ставка аренды в Московской области составила 81 тыс. рублей при средней площади дома 170 кв. м. В начале марта ставка составляла в среднем 85,7 тыс. рублей при средней площади 207 кв. м. Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказывает, что в других крупных городах, например в Екатеринбурге и Омске, спрос вырос на 6% и 8% . При этом в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске снижение арендной ставки составило 14%, 8%, 13% и 11% соответственно. Первым делом интернет Одними из первых отъезд горожан на дачи отметили представители мобильных операторов, которые поделились данными по оттоку абонентов на примере московского региона. "Мы заметили, что в Москве при общем росте трафика на абонента сократилось общее число активных клиентов. Это связано с отъездом проживающих в столице абонентов в домашние регионы, а москвичей — на дачу", — сказал представитель Tele2. По его словам, уже в конце марта аналитики компании зафиксировали аномальный прирост трафика в 11 подмосковных городах, что косвенно указывало на ранее открытие дачного сезона. Сейчас прирост дата-трафика в Подмосковье составляет 9% по сравнению с серединой марта. Аналогичные данные предоставили в компании "Билайн": по ее данным, чуть более 10% абонентов на время самоизоляции уехали из Москвы в Московскую область.

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