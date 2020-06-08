Великое переселение народа: как россияне самоизолируются на дачах

Дачный ответ карантину
Пандемия и последовавший за ней период самоизоляции выявили у жителей мегаполисов новые потребности. Речь идет о желании быть свободнее, чем в кввартире, ближе к природе и иметь в своем распоряжении не несколько десятков квадратных метров, а хотя бы несколько соток. По данным экспертов, спрос на аренду дач в Подмосковье стал расти еще в марте, достиг своего пика в апреле, и, по данным на май, на рынке уже оставалось мало ликвидных предложений. Впрочем, аналитики полагают, что масштабного переселения горожан не произойдет и после окончания действия огранчительных мер спрос на дачи вновь стабилизируется.
В два раза больше дачников
Участники рынка связывают рост популярности дач в этом году по сравнению со среднегодовыми показателями как с режимом самоизоляции, который необходимо соблюдать во многих регионах страны, так и с массовой отменой отпускных планов. Согласно результатам исследования, проведенного компанией "Авито" среди 5 тыс. россиян, у 45% россиян есть дачи, еще 27% ездят отдыхать за город к друзьям или родственникам, а 2% дачу арендуют. При этом доля россиян, желающих арендовать дачу, в этом году заметно увеличилась. По словам заместителя директора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, по сравнению с показателями за апрель прошлого года число запросов на летнюю аренду загородных домов в Подмосковье выросло на 30%.
При этом, по ее словам, часть арендаторов собирается провести за городом не только отпускной период: они снимают дом на один — три месяца, так как имеют возможность работать удаленно, или выбирают регулярные поездки на работу с дачи. В компании считают, что часть "весенних" арендаторов могут стать "летними", продлив ранее заключенный договор. "Таким образом, количество сделок по аренде в загородном сегменте летом 2020 года может в два раза превысить показатель теплого сезона 2019 года", — добавила Полякова.
Почти в два раза вырос спрос на загородные дома и в других крупных городах России: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, сообщил руководитель проекта "Рентавед" Руслан Сухий. В Воронеже, по его словам, и вовсе зафиксирован четырехкратный рост спроса. Вместе с тем, как считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, основной всплеск спроса на аренду дач в России уже прошел.
"Самые ликвидные варианты для долгосрочной аренды традиционно вымываются еще в апреле, а в этом году из-за режима самоизоляции высокий интерес к такой недвижимости был зафиксирован еще в марте", — сообщил Попов. При этом он добавил, что собственники менее ликвидных дач на фоне ажиотажного спроса не готовы менять предлагаемые условия.
Председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова подтверждает мнение Алексея Попова: в открытых базах объявлений сегодня остаются не самые привлекательные предложения — дома без удобств либо расположенные далеко от железнодорожных станций и магазинов.
По словам Попова, на сегодняшний день средняя ставка аренды в Московской области составила 81 тыс. рублей при средней площади дома 170 кв. м. В начале марта ставка составляла в среднем 85,7 тыс. рублей при средней площади 207 кв. м.
Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказывает, что в других крупных городах, например в Екатеринбурге и Омске, спрос вырос на 6% и 8% . При этом в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске снижение арендной ставки составило 14%, 8%, 13% и 11% соответственно.
Первым делом интернет
Одними из первых отъезд горожан на дачи отметили представители мобильных операторов, которые поделились данными по оттоку абонентов на примере московского региона.
"Мы заметили, что в Москве при общем росте трафика на абонента сократилось общее число активных клиентов. Это связано с отъездом проживающих в столице абонентов в домашние регионы, а москвичей — на дачу", — сказал представитель Tele2. По его словам, уже в конце марта аналитики компании зафиксировали аномальный прирост трафика в 11 подмосковных городах, что косвенно указывало на ранее открытие дачного сезона. Сейчас прирост дата-трафика в Подмосковье составляет 9% по сравнению с серединой марта. Аналогичные данные предоставили в компании "Билайн": по ее данным, чуть более 10% абонентов на время самоизоляции уехали из Москвы в Московскую область.
В свою очередь, представители компании МТС заметили, что многие дачники работают в удаленном режиме и все чаще проводят в загордные дома интернет. По словам коммерческого директора Московского региона МТС Алексея Назарова, прирост заявок на подключение домашнего интернета в Подмосковье с середины марта составил около 20% по сравнению со среднестатистическими неделями. При этом если в первые недели самоизоляции трафик фиксированного интернета в московском регионе (в Москве и Подмосковье) резко увеличился на 40%, то сейчас он стабилизировался, но все еще превышает на 35% показатель докарантинного периода, добавил он.
Менее значимые показатели в этом секторе демонстрирует "Мегафон". По данным компании, число постоянных пользователей USB-модемов и мобильных роутеров "Мегафона" на территории Московской области с середины марта выросло на 7%. При этом средний объем трафика одного подмосковного пользователя USB-модема вырос с 34 до 52 ГБ в месяц. В топ-5 районов по числу пользователей модемов вошли Одинцовский, Истринский, Солнечногорский, Раменский и Дмитровский районы. Лидерами по росту мобильного трафика стали Ступинский (в 4,5 раза), Талдомский (3 раза), Павлово-Посадский (в 2,3 раза), Волоколамский (2,1 раза) и Чеховский (2 раза) районы.
Современные и традиционные технологии на даче
Представители "Ростелекома" отмечают рост потребления ТВ и видеоконтента на дополнительных ОТТ-экранах, к которым относятся смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это связано в первую очередь с режимом самоизоляции, но также поддерживается и миграцией на дачи. "Дело в том, что большой телевизор с собой не заберешь, но на смартфоне или ноутбуке можно смотреть тот же контент видеосервиса, что и дома", — считают в компании.
По данным "Ростелекома", в зависимости от региона в мае по отношению к апрелю зафиксирован рост ОТТ-активаций видеосервиса Wink, который развивает компания, на 30–40%, а в некоторых регионах даже более чем на 50%. Кроме того, с началом дачного сезона традиционно отмечается повышение спроса на облачное видеонаблюдение и системы "Умный дом", которые позволяют дистанционно контролировать происходящее, добавили в компании.
Часто россияне используют современные технологии и для поиска и приобретения дачных товаров. Как сообщили в "Яндекс.Маркете", спрос на них начал расти с 18 апреля. В первой половине мая эксперты зафиксировали два всплеска спроса на эту категорию, а пик пришелся на 6 мая — тогда по сравнению с 15 апреля он увеличился на 80%. В целом в начале мая этого года интерес россиян к дачным товарам почти в два раза выше, чем в прошлом году.
Благоустройство дачи
Наиболее популярной категорией дачных товаров среди пользователей "Яндекс.Маркета" этой весной стала садовая техника, в том числе мойки высокого давления, газонокосилки и триммеры. На втором месте по популярности — семена и саженцы.
"По сравнению с прошлым годом сейчас интерес к растениям очень высокий — с начала мая россияне интересуются саженцами и кустарниками примерно в три раза больше, чем в прошлом году", — сообщили в компании. Также большой популярностью на "Яндекс.Маркете" пользуется садовая мебель — в основном лежаки и шезлонги, спрос на которые вырос в 2,5 раза, и качели, число желающих приобрести которые увеличилось за год в 1,5 раза.
По мнению директора по развитию бизнеса в Ozon Анны Карповой, желание обустроить зоны отдыха на даче в этом году напрямую связано с отказом россиян от путешествий. Помимо роста покупок растений, семян и садовой мебели, она отмечает увеличение популярности садовой техники и инструментов, в том числе секаторов, культиваторов, аккумуляторных ножниц для травы и кусторезов.
Представители маркетплейса "Беру" говорят о повышенном интересе к инструментам для приготовления барбекю (на 229%), а также на гамаки (на 223%).
Среди товаров для ухода за растениями россияне в основном заказывали на "Беру" субстраты, грунты и мульчу. Наиболее популярной садовой техникой стали мойки высокого давления, а садовым инвентарем — ручные опрыскиватели и инструменты для обработки почвы, сообщили в компании.
В пресс-службе маркетпплейса Wildberries отметили, что в этом году газонокосилки стали популярнее в 35 раз, электропилы — в 15 раз, чем в прошлом году. Продажи парников выросли в три раза, а дачных ограждений — в семь раз.
Директор категории "Сад" магазинов "Леруа Мерлен" Наталья Таныгина рассказала, что с начала года ежемесячный прирост продаж по дачным принадлежностям составил более 20% в сравнении с прошлым годом. Самым большим спросом пользуются садовая мебель и мототехника для скашивания травы.
Ожидания и реальность
Пандемия коронавируса изменила взгляды россиян на многие вещи, в том числе на возможные способы проведения свободного времени. По результатам исследования "Авито" выяснилось, что после пробывания некоторого времени в режиме самоизозяции почти четверть жителей страны задумалась о покупке дачи, чтобы всегда была возможность уехать из города. Однако далеко не все действительно реализуют такие желания.
"Мы не прогнозируем дальнейшего увеличения спроса на покупку дач. Карантин продолжается, финансовое положение покупателей становится все хуже, и большинству людей сейчас не до таких необязательных покупок, как дача", — считает руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов и добавляет, что стоимость загородного жилья вряд ли ощутимо изменится. Дачи вряд ли смогут когда-либо сравниться по популярности с квартирами, поскольку большинство людей предпочитают жить в городе.
Действительно, уровень развития инфраструктуры в большинстве поселков не предполагает наличия всего необходимого в пешей доступности — даже в школу часто приходится отвозить детей на машине, не говоря уже о поликлинике или детском саде, подтверждает Алексей Попов из ЦИАН.
"Не все имеют такую возможность, поэтому спрос на загородный дом ограничен, в том числе и бытовыми неудобствами", — считает он.
Руководитель проекта "Рентавед" Руслан Сухий добавляет, что большинство россиян рассматривают переход на работу в удаленном режиме как временную меру. В будущем ежедневно добираться с дачи на работу и обратно готовы далеко не все. Эксперты сходятся во мнении, что рост покупок загородной недвижимости в ближайшее время маловероятен, если такие приобретения и будут совершаться, то только с целью проведения летнего отдыха.
Виктория Сойко