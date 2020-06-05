Петербургский планетарий открылся для посетителей в ограниченном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Планетарий в Санкт-Петербурге открылся в пятницу в ограниченном режиме для посетителей. Для подтверждения соблюдения санитарных норм первыми в учреждение пригласили сотрудников Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.

"Вчера мы проинформировали общественность, что мы планируем открыться как храм науки и технологий. Сегодня планетарий открывается исключительно для сотрудников Роспотребнадзора для того, чтобы они убедились, что мы соответствуем всем нормам", - рассказали в пресс-службе.

С середины марта из-за пандемии в Петербурге ввели запрет на посещение театров, музеев, выставочных залов и ряда других организаций, а также приостановили работу по проведению досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно. При этом с 5 июня городские власти разрешили посещение храмов с соблюдением санитарных требований.

Как отмечается в сообщении пресс-службы планетария, учреждение провело опрос на своей странице "ВКонтакте", который показал, что 85% опрошенных "отождествляют планетарий с храмом науки и технологий". В связи с этим в учреждение объявило о возобновлении работы со строгим соблюдением всех мер безопасности. Региональное управление Роспотребнадзора в связи с планами планетария начать прием посетителей выдало учреждению "предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства".

Ранее городские власти объявили, что с 1 по 14 июня будут смягчать принятые ранее ограничения. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для людей старше 65 лет носит теперь рекомендательный характер. Использование масок и перчаток на улицах также носит характер рекомендации. Всего, по последним данным, в Петербурге выявили 17 822 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 7 076 человек, умер 291.