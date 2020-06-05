Фальков назвал критерии для присвоения вузу статуса НИУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эффективность взаимодействия с научными организациями будет одним из критериев присвоения вузу статуса "Национальный исследовательский университет" (НИУ) в рамках предлагаемой Программы стратегического академического лидерства. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в пятницу на заседании Российского союза ректоров.

"Задачи [национальных исследовательских университетов], в первую очередь, - это подготовка кадров для сектора исследований и разработок. И в этом смысле подразумевается партнерство с академическими институтами. Когда будем формулировать критерии отбора, должны тоже не забывать, что национальные исследовательские университеты должны показывать эффективное партнерство с научными организациями, эффективно привлекать лучших исследователей, иностранных студентов", - сказал Фальков.

Кроме того, вузы должны показать, насколько они способны привлечь внебюджетные средства, то есть "быть победителями грантов в Российском научном фонде, в Российском фонде фундаментальных исследований и в других фондах", а также эффективно конкурировать на глобальном рынке, отметил он.

Министр напомнил, что этот статус имеют 29 университетов. В рамках новой программы, по его мнению, статус НИУ следует дать не более чем 25 вузам. Решение о том, сколько будет национальных исследовательских университетов, должен принимать специальный совет, сказал он.

"Пора уже вновь на конкурсной основе дать возможность тем, кто не получил [этот статус] в свое время, заявить такую амбицию. С другой стороны, надо расшевелить часть вузов, которые, очевидно, и в профессиональном сообществе, и в глазах общественности, и сами эти вузы понимают, что они не так динамично двигались, как это предполагается для национальных исследовательских университетов", - сказал Фальков. Он отметил, что вуз, потерявший статус НИУ, может позже вновь подать соответствующую заявку и "попробовать свои силы, это как раз атмосфера конкуренции".

Предлагаемые в рамках Программы стратегического академического лидерства статусы "Национальный исследовательский университет" и "Опорный университет" равнозначны, подчеркнул министр.