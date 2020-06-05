Мечети Санкт-Петербурга откроются для прихожан с 6 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Мечети на территории Санкт-Петербурга откроются для совершения дневного намаза с ограниченным числом молящихся с 6 июня. Об этом говорится в обращении муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман в пятницу.

"По благословению муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России шейха Равиль-Хазрата Панчеева с 6 июня мечети Санкт-Петербурга откроются для совершения дневного намаза (аз-Зухр) с ограниченным числом молящихся. Учитывая, что сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в регионе, доступ прихожан в мечети будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - сказано в обращении.

При этом отмечается, что 5 июня джума-намаз (коллективная молитва) в мечетях Санкт-Петербурга с джааматом (объединение группы мусульман) проводится с ограниченным количеством прихожан до 50 человек в помещении, на прилегающей территории нахождение верующих возможно при соблюдении социальной дистанции. Из Соборной мечети также организована онлайн-трансляция пятничной проповеди.

Новые правила

В соответствии с предписаниями управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, верующим при участии в богослужениях необходимо находиться минимум в 1,5 м друг от друга, при этом максимально допустимая вместимость молящихся определяется из расчета 1 человек на 4 кв. м.

Отмечается, что вход в мечеть и на прилегающую территорию возможен исключительно с индивидуальными молитвенными ковриками, в защитных масках и перчатках. Допуск в мечети будет разрешаться исключительно в соответствии с расписанием молитв - за 10 минут до начала молитвы. Особое внимание необходимо уделить омовению, которое "важно заблаговременно совершить дома", указано в обращении.

Лицам старше 65 лет, а также лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, рекомендовано временно отказаться от посещения храмов и молиться дома. "Тем, кто посещают мечети, подолгу не задерживаться в помещениях - уходить сразу после молитвы, воздержаться от традиционных рукопожатий", - отмечается в обращении муфтия.

Временный запрет на посещение гражданами объектов и территорий религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введен в городе в конце марта на основании предписаний Роспотребнадзора. Богослужения, проходившие в том числе в период основных религиозных праздников, транслировались на различных онлайн-платформах и на телевизионных каналах. 3 июня по итогам совещания губернатора Александра Беглова с главным государственным санитарным врачом по Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой и главами конфессий, представленных в городе, было принято решение о возобновлении доступа верующих с 5 июня с соблюдением санитарных требований.