Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. Верующие могут избежать скопления людей на утренней службе, посетив храмы в течение дня, рассказал ТАСС в пятницу председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

"Посещение кладбищ в тот или иной день года в связи с церковным поминовением усопших является народной традицией. Эта добрая традиция вполне может быть изменена в силу объективных обстоятельств. Но поскольку завтра, в день Троицкой родительской субботы, открываются московские храмы для посещения верующих, молитва об усопших именно в храме будет очень важна <…> Если прийти в храм на утреннюю службу не получится, в том числе и из-за большого скопления людей и ограничений, можно посетить храм и днем, поставить свечи, подать записки о своих родных и близких", - сказал он ТАСС.

Священник отметил, что родительская суббота перед праздником Пресвятой Троицы особо значима среди всех установленных в церкви дней поминовения усопших. "Троицкая суббота имеет особое, наверное, даже первостепенное значение <…> Перед праздником Пятидесятницы, в который прославляется установление церкви, мы молимся об упокоении всех членов церкви, православных христиан, ушедших из этого мира", - добавил он.

Ранее в пресс-службе ГБУ "Ритуал" ТАСС сообщили, что москвичам рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ до снятия режима повышенной готовности, в том числе в Троицкую родительскую субботу. Кладбища Москвы закрыты для свободного посещения по указу мэра города с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты разрешается посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.

День Пресвятой Троицы (или Пятидесятница) - один из 12 важнейших в православии двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Это переходящий праздник, который отмечается спустя 50 дней после Пасхи, в 2020 году он празднуется 7 июня. Праздник посвящен евангельским событиям схождения Святого Духа на учеников Христа. Накануне Пятидесятницы - в Троицкую родительскую субботу - православные христиане поминают всех умерших единоверцев.