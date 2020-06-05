В Петербурге открылись православные храмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Православные храмы на территории Санкт-Петербурга открыли свои двери для прихожан. Исключением стали домовые церкви, расположенные на территории больниц и учебных заведений, сообщила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

"Храмы, которые представляют собой отдельно стоящие здания, открылись. Исключение составили те храмы, которые называются домовыми, то есть которые находятся при учреждениях. Например, у нас есть храмы, которые находятся в учебных заведениях, при институтах, военных училищах - они не могут быть открыты в силу того, что сами эти заведения остаются закрытыми. Храмы в лечебных заведениях, в больницах, которые были профилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, тоже остаются закрытыми", - сказала собеседница агентства.

Храмы на территории Александро-Невской лавры, по решению наместника, откроются для прихожан вечером. "Завтра Троицкая родительская суббота, и накануне проходит особая поминальная служба - парастас. В лавру верующих начнут пускать сегодня на вечернее богослужение", - пояснила Родоманова.

Закрытыми для посещения остаются храмы-музеи Исаакиевский собор и Спас на Крови, доступ в которые был приостановлен с 18 марта. Соответствующее объявление опубликовано в пятницу на сайте государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Посещение храмов в новых условиях

Храмы начали подготовку к открытию сразу после того, как 3 июня власти города объявили о том, что богослужения с участием верующих могут возобновиться с 5 июня. Так, в Казанском кафедральном соборе нанесли специальную разметку, которая позволит следить за соблюдением социальной дистанции. В преддверии открытия храмов по всем приходам были разосланы памятки для прихожан и священнослужителей с напоминанием о том, какие основные меры необходимо соблюдать в новых условиях. Следить за их выполнением будут помогать волонтеры.

В соответствии с предписаниями управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, среди требований, которые должны неукоснительно соблюдаться при посещении религиозных объектов - ношение гигиенических масок и перчаток, нахождение людей на дистанции 1,5 м друг от друга. Кроме того, участвовать в службах одновременно может ограниченное число лиц: в помещениях площадью до 400 кв. м могут находиться не более одного человека на 4 кв. м. При этом гражданам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от посещения храмов.

В преддверии Троицкой родительской субботы и Дня Святой Троицы власти Петербурга разрешили с 1 июня одиночное и семейное посещение городских кладбищ с соблюдением санитарных требований. Кроме того, по поручению губернатора в дни этих православных праздников на наиболее востребованные жителями маршруты выйдет дополнительный общественный транспорт. При этом горожанам напомнили о необходимости во время проезда находиться в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.