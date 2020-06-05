Никитин: стимулирующие выплаты в Нижегородской области получат не только медики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области выделит 150 млн рублей из областного бюджета на стимулирующие выплаты для персонала станций скорой помощи и медучреждений, задействованных в период пандемии, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он пояснил, что речь идет о технических специалистах, инженерах, уборщиках, сантехниках и других.

"Многие категории сотрудников, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, не попали в перечень тех, кому положены федеральные выплаты. Например, это специалисты диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. У них уровень риска при контакте с больными сопоставим с риском, которому подвергаются их коллеги, работающие с больными непосредственно в стационарах. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы - все эти люди трудятся с полной самоотдачей, и их надо обязательно вознаградить", - пояснил Никитин.

По его словам, инженеры отделения амбулаторного диализа получат 40% от среднемесячного дохода, слесари-сантехники стационаров и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стационаров учреждений, плотники, рабочие, обслуживающие кислородные станции - 30%, а служащие - 50%. Также половина среднемесячного дохода будет начислена специалистам технической поддержки стационаров. Уборщикам производственных и служебных помещений стационаров, лифтерам, работникам прачечных, кастеляншам и буфетчицам предусмотрены выплаты в размере 30% от среднемесячного дохода.

"Порядок начисления и предоставления выплаты стимулирующего характера будет определяться министерством здравоохранения Нижегородской области. Планируется, что получить эти средства сотрудники смогут уже в июне", - добавил Никитин.

Нижегородская область входит в первую пятерку регионов России по числу зараженных коронавирусом. По данным на 5 июня, заражены почти 11,5 тыс. жителей региона, 125 человек умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.