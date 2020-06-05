Путин пообещал найти формы поддержки приютов для животных

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Государство окажет поддержку приютам для животных, конкретные формы и сроки такой помощи будут проработаны. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с экологами и зоозащитниками.

Директор тольяттинского центра реабилитации для животных "Приют Кошкин дом" Наталья Боброва в своем выступлении сказала, что в период пандемии поступления средств от благотворителей на содержание таких учреждений сократились, в связи с чем она попросила рассмотреть вопрос о поддержке со стороны государства.

Путин заверил, что власти подумают над этим. "Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим", - сказал президент. Он отметил, что конкретные формы, объемы и сроки такой поддержки назвать сейчас не может. "Но мы вас услышали и вам поможем", - еще раз подчеркнул глава государства.

Он отметил, что такой работой по оказанию помощи животным могут заниматься "только люди с по-настоящему, в прямом смысле этого слова добрым сердцем". "Конечно, хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки", - заключил Путин. Президент отметил, что "Приют Кошкин дом" является "ласкающим ухо названием" учреждения.

"Уроки доброты"

Президент назвал живодерство "мерзким проявлением". По мнению главы государства, россиянам нужны "уроки доброты".

На встрече с экологами и зоозащитниками Путин выслушал рассказы о работе нескольких приютов для животных. "Я думаю, что каждого задели, не могли не затронуть [слова о том], что животные часто страдают от рук живодеров. К сожалению, мы сталкиваемся с такими мерзкими проявлениями", - отметил президент.

Глава государства обратил внимание на слова юного волонтера, участницы конкурса "Большая перемена" Яны Бесединой, "которая говорила о необходимости помощи тем, кто нуждается в помощи, кто является беззащитным".

"[Яна] настроена абсолютно правильно", - уверен Путин. Президенту также понравились идеи директора Ногинского муниципального приюта Юлии Бросалиной об "уроках доброты". "В этой связи, конечно, является очень важной тема экологического образования и воспитания экологической культуры", - уверен Путин.