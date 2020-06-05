Путин назвал "блестящей" идею высадить 27 млн деревьев в честь павших в ВОВ

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что идея высадить 27 млн деревьев в память о павших воинах Великой Отечественной войны является блестящей. Такое мнение он высказал на встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции.

"Это просто блестящая идея, просто блестящая, посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано нашими ветеранами и бойцами Красной армии для сохранения нашего государства, для обеспечения жизни и процветания нашей Родины, наших детей, внуков, правнуков. Просто замечательная идея", - сказал глава государства, выслушав рассказ координатора белгородского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анны Коноревой.

Президент заметил, что все правильно, "с какой точки зрения ни посмотри". "Все, что от меня будет зависеть, конечно, сделаю для того, чтобы вас поддержать", - заверил Путин.