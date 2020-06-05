В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте Минтуризма республики.

"Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы, глава республики нас поддержал. Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля - открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день", - приводятся в сообщении слова главы Минкурортов Крыма Вадима Волченко.

На сайте уточняется, что с 15 июня для жителей Крыма готовы открыться порядка 45 санаториев и гостиниц. "Я думаю, что после их запуска количество таких объектов будет увеличиваться. Важно начать работать и делать это аккуратно и поэтапно, потому как самое худшее, что может произойти, это повторное закрытие", - отметил Волченко.