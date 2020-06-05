Медики ДНР и ЛНР отмечают снижение роста заболеваемости COVID-19 в республиках

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республиках Донбасса в настоящее время находится под контролем. Медики Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) заявляют о значительном снижении числа вновь заболевших. Это позволило пойти на смягчение части карантинных мер при сохранении в целом стабильной обстановки.

Так, по словам главного санитарного врача ЛНР, главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрия Докашенко, заболеваемость в республике в настоящее время "носит единичный характер". В пятницу Минздрав ЛНР сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Всего же в республике 429 зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19.

Резкий рост числа заболевших удалось остановить и в ДНР, где в последние дни регистрируется около 30 инфицированных, а общее число заболевших составляет 642 человека.

Вместе с тем, как считает главный санитарный врач ЛНР, расслабляться пока рано. Так, строгий режим самоизоляции сохраняется пока на территории города Свердловска Луганской области. И в целом, по словам главного санитарного врача, в республике "продолжается реализация режима повышенной готовности". О полной же стабилизации ситуации с коронавирусом "можно говорить тогда, когда пройдет две недели после последнего заболевшего", пояснил он.

Заболеваемость уменьшилась

Уменьшение числа заболевших в ЛНР заметно снизило напряженность в медицинских стационарах. Как сообщила в пятницу временно исполняющая обязанности главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Ольга Ищенко, в настоящее время в этом медучреждении проходят лечение 14 инфицированных коронавирусом. Из них 12 - с легким течением заболевания, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести с клиническими проявлениями пневмонии.

"По сравнению с майским периодом ситуация стабилизировалась, заболеваемость значительно уменьшилась: если у нас в мае было более 100 случаев, то сейчас - 14. Медикаментами мы обеспечены в полном объеме", - приводит ее словам агентство "Луганскинформцентр".

По мнению медика, снижение заболеваемости обусловлено теплыми погодными условиями, сохраняющимся режимом карантина, грамотными мерами по изоляции первых выявленных больных. Она также подчеркнула значение таких мер, как "своевременная госпитализация и комплексное лечение", для которого в медучреждении есть все необходимое.

Стабилизацию эпидемиологической ситуации отмечает и главный врач Новосветловской участковой больницы Павел Ляскевич. Новосветловская больница с 23 марта была перепрофилирована в обсервационное отделение для изоляции больных (в том числе потенциальных), прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

"За два месяца через нас прошли чуть меньше 300 человек, - рассказал Ляскевич ЛИЦ. - Из них восемь - положительных (заболевших). С 1 июня у нас уже без единого случая, то есть ситуация стабилизируется".

"В субботу мы принимали очередную партию граждан из Станицы [Луганской], таких было 27 человек, сегодня они у нас шестые сутки, результаты анализов у всех отрицательные, но 14 дней будем держать [в обсервации], как положено", - рассказал он.

Ляскевич отметил, что больница обеспечена всеми необходимыми для лечения и профилактики COVID-19 медикаментами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

В целом в настоящее время в ЛНР выздоровели после перенесенного заболевания коронавирусом 341 человек, девять умерли.

Стабильная ситуация в ДНР

В ДНР, где, по данным Минздрава на пятницу, на лечении находятся 434 человека, для приема больных с COVID-19 работает 17 госпитальных баз. Из них четыре - для пациентов, нуждающихся в дыхательной реанимации. Как рассказала в пятницу главный врач одной из таких больниц - Клинической Рудничной больницы города Макеевки Анна Рудниченко, к переводу медучреждения на работу с тяжелыми больными с коронавирусной инфекцией в больнице начали готовиться задолго до появления первых заболевших в республике.

"Проработка плана реорганизации отделения для оказания помощи таким больным началась в первых числах марта, еще до указа главы республики, поэтому, когда он был опубликован, мы уже были готовы к приему людей", - цитирует Рудниченко Донецкое агентство новостей.

По словам главврача, первый пациент с коронавирусом поступил 7 апреля. С того момента клиника приняла более 50 человек с COVID-19. Сейчас на лечении остается 13 больных, один из которых поступил сегодня.

Рудниченко рассказала, что работа медучреждения организована таким образом, чтобы исключить риск заражения медиков, а также других пациентов больницы. По ее словам, госпитальная база включает два реанимационных зала, где развернуто 15 коек, организованы помещения для работы медиков без средств защиты, где нет прямого контакта с зараженными, специальные "шлюзы" для перехода из "чистой" в "грязную" зоны и прочие необходимые для работы с повышенным риском элементы.

"Госпитальная база организована в анестезиологическом отделении. Оно расположено в отдельно стоящем здании, это полностью исключает возможность контакта пациентов с коронавирусом с другими посетителями больницы", - рассказала главврач.

Благодаря всем подобным мерам, считает министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике удалось стабилизировать.

На сегодня, по данным Минздрава, в ДНР 154 заболевших выздоровели, 23 летальных исхода.

От общего числа обследованных на COVID-19 число заболевших в республике составляет около 15%. У порядка 60% болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, у 25% - наблюдается состояние средней степени тяжести, и только 15% - это пациенты с тяжелыми проявлениями вируса, отмечала Долгошапко.

Министр также подчеркнула полную обеспеченность республики всем необходимым для лечения заболевших. Это и лекарственные препараты, и медицинское оборудование, кислород и изделия медицинского назначения, которые республика получает из Российской Федерации. По ее словам, в ДНР для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 230 аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом в настоящее время в искусственной вентиляции легких нуждаются только два человека.

Кроме того, сформирован и большой запас тест-систем . "На данный момент тестов достаточно. Недавно мы получили еще одну крупную партию - на 10 тысяч наборов", - отметила глава ведомства.

Карантин в ДНР и ЛНР

Первые случаи заражения в ДНР и ЛНР были отмечены в конце марта. При этом режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции был введен в ДНР еще 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился тогда ограничить выезд граждан республики в Россию. Все лица, въезжающие в ДНР, обязаны были соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Позднее в республике были запрещены развлекательные, культурные и спортивные мероприятия, гражданам старше 65 лет было предписано соблюдать режим самоизоляции, а также введен ряд других ограничительных мер.

В ЛНР с конца марта были закрыты предприятия общественного питания, учреждения образования перешли на дистанционное обучение, была приостановлена работа магазинов, торгующих непродовольственными товарами.

В то же время с середины мая некоторые из карантинных ограничений были сняты. В ДНР были разрешены самостоятельные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, отдых в парках, а строгое предписание гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции отныне носит характер рекомендации.

В ЛНР с середины мая возобновлена работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских. С 1 июня разрешено движение междугородного общественного транспорта.

Режим повышенной готовности, который предполагает рекомендательную самоизоляциию детей и граждан в возрасте старше 65 лет, а также запрет на проведение массовых мероприятий, в республиках пока сохраняется. Обязательным остается ношение масок в транспорте, на рынках и торговых центрах.