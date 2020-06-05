Уполномоченный по правам человека в России вступил в Международный институт омбудсменов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Институт уполномоченного по правам человека в РФ вступил в Международный институт омбудсменов (МИО). Об этом в пятницу сообщается на сайте российского омбудсмена.

МИО создан в 1978 году и является единственной всемирной организацией, которая объединяет около 200 независимых институтов омбудсмена более чем из 100 стран на местном, региональном и национальном уровнях.

"Соответствующее решение было принято в ходе последнего заседания совета директоров МИО. Теперь российский уполномоченный имеет право голоса на площадке МИО", - отмечается в сообщении.

Предварительная договоренность о вступлении в организацию была достигнута в феврале 2019 года на встрече российского омбудсмена Татьяны Москальковой с президентом МИО Питером Тиндаллом.

"По мнению уполномоченного, такое сотрудничество позволит обмениваться лучшими практиками в области защиты прав человека", - говорится в сообщении.

МИО состоит из шести региональных отделений, расположенных в Африке, Азии, Австралии и Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской Америке и Карибском регионе, а также в Северной Америке. Организация оказывает поддержку своим участникам в трех направлениях: обучение, проведение исследований, помощь в реализации правозащитных проектов.