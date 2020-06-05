Путин назвал природу национальным достоянием России, которое нужно сберечь

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений. Это подчеркнул в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с экологами и зоозащитниками.

Он отметил, что проблемы окружающей среды и экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных и важных для общества тем, а также подчеркнул, что в числе инициатив граждан по правкам в конституцию было много предложений усилить требования к сохранению природы и ответственность за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения.

"Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями", - сказал Путин. "Мы обязаны и будем сберегать все это для них, для будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира нашей страны, России", - добавил президент. Он заключил, что мнение людей и интересы общества в сфере окружающей среды и сохранения биоразнообразия "должны оставаться безусловным приоритетом".

Путин также поздравил участников видеоконференции с отмечаемым 5 июня в России Днем эколога.