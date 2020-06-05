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Кобылкин: питомникам и зоозащитникам нужна финансовая помощь в связи с пандемией

Глава Минприроды попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность оказания финподдержки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки питомникам и зоозащитникам в связи с пандемией.

"По поддержке в период пандемии наших зоозащитников, наших питомников: уважаемый Владимир Владимирович, им действительно надо помочь в этот период времени. Я понимаю, они не попали у нас в национальный план общий, но, может быть, как-то из резервного фонда [выделить средства]", - сообщил он на встрече президента с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

По словам Кобылкина, речь идет о небольшой сумме. Президент ответил: "Хорошо".

Путин в свою очередь попросил Кобылкина оперативно проработать все вопросы, которые были обсуждены на встрече с экологами и зоозащитниками. "Единственная просьба - чтобы это не продолжалось вечно. В обозримые сроки должно быть изучено", - отметил президент.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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