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Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Он уточнил, что в последний раз контактировал с коллегами-депутатами 27 мая
Дмитрий Ионин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Дмитрий Ионин
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.

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"Да, подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации", - сказал он в пятницу ТАСС.

Ионин уточнил, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания у него есть кашель.

Парламентарий добавил, что в последний раз контактировал с коллегами-депутатами 27 мая - в день пленарного заседания Госдумы.

До этого было известно о заражении нескольких депутатов. В их числе были, в частности, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и первый заместитель главы комитета Дмитрий Новиков (оба - КПРФ), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и депутат Светлана Максимова (обе - "Единая Россия").

Теги
РоссияИонин, Дмитрий АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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