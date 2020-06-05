Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

"Да, подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации", - сказал он в пятницу ТАСС.

Ионин уточнил, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания у него есть кашель.

Парламентарий добавил, что в последний раз контактировал с коллегами-депутатами 27 мая - в день пленарного заседания Госдумы.

До этого было известно о заражении нескольких депутатов. В их числе были, в частности, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и первый заместитель главы комитета Дмитрий Новиков (оба - КПРФ), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и депутат Светлана Максимова (обе - "Единая Россия").