Книгу о жизни и творчестве поэтессы Ольги Берггольц презентовали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Второе издание книги "Смерти не было и нет: Ольга Берггольц", посвященное жизни и творчеству поэтессы, известной как Блокадная муза Ленинграда, представила автор произведения Наталья Громова на пресс-конференции ТАСС в формате онлайн в рамках XV Международного Санкт-Петербургского книжного салона.

16 мая 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения Берггольц. Всю сознательную жизнь поэтесса провела в городе на Неве, в годы блокады ее стихи поддерживали ленинградцев, а после войны ее фраза "Никто не забыт, ничто не забыто" была увековечена на мемориале Пискаревского кладбища.

"В этой книге мне удалось расширить комментарии дневников, в ней также исправлены ошибки, допущенные в первом издании", - сказала Громова. Также она отметила, что по книге был снят фильм "Голос" режиссера Елены Якович, в который вошло интервью со столетней блокадницей Ниной Нониной, экскурсоводом первого Музея обороны и блокады Ленинграда, племянницей Владимира Нонина, которому Берггольц посвятила стихотворение "Памяти защитников".

Первое издание книги было представлено в 2017 году в петербургском региональном информационном центре ТАСС. Книга, в основу которой легли дневники поэтессы, доступна в печатном и аудиоформатах.

Поэтический онлайн-марафон

В рамках пресс-конференции также подвели первые итоги Первого Всероссийского поэтического онлайн-марафона "Дыша одним дыханьем с Ленинградом", посвященного 110-летию со дня рождения поэтессы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт марафона был объявлен 16 мая. "К нам поступило уже более 100 видеороликов, которые в разных форматах отражают знание и любовь к творчеству Ольги Берггольц", - отметила директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. Работы принимаются до 1 ноября. Завершится марафон подведением итогов 13 ноября, в дату смерти поэтессы.

По словам главы музея, марафон уже вышел за пределы России, заявки присылают и зарубежные почитатели творчества поэта. "В первых рядах нам прислала ролик ученица русской школы в Исландии, прочитав стихотворение на русском языке, - отметила Лезик. - Также нас поразила заявка жительницы Вьетнама, которая является автором книги на вьетнамском языке "Моя Ольга Берггольц".

В марафоне по чтению стихов принимают участие самостоятельные исполнители, учащиеся образовательных учреждений, представители творческих коллективов, учреждений дополнительного образования, профессиональные артисты. Видеоролики продолжительностью до трех минут с записью прочтения поэтических произведений будут публиковаться в группе марафона "ВКонтакте", а также на личных страницах участников с хештегом #ПоэтическиймарафонБерггольц. В экспертный совет, оценивающий работы, входят артисты Театра драмы имени Ольги Берггольц, организованного при музее.

Об Ольге Берггольц

Берггольц (16 мая 1910 год - 13 ноября 1975 год) стала олицетворением стойкости и силы духа непокоренного Ленинграда. Ее именем названы улица в Невском районе Санкт-Петербурга и сквер в Приморском районе на набережной Черной речки во дворе дома № 20, где жила поэтесса. При входе в Дом радио Петербурга находится ее бронзовый барельеф, на улице Рубинштейна установлена памятная доска. В 1988 году памятник Берггольц установлен во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, в 2015 году - в Палевском саду Санкт-Петербурга.

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон в онлайн-формате проходит с 4 по 6 июня. Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.