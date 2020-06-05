В РПЦ прокомментировали возможную смену статуса собора Святой Софии в Стамбуле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Поручение президента Турции Тайипа Эрдогана проработать вопрос о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть вызывает у Русской православной церкви тревогу. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Информация о возможном изменении нынешнего статуса Святой Софии появляется чуть ли не ежегодно. <...> Распространенная сегодня информация о поручении президента Эрдогана проработать вопрос о превращении храма Святой Софии из музея в мечеть вызывает тревогу. <...> В нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряженность в отношения между людьми разных национальностей и религий", - сказал собеседник агентства.

У российских верующих к собору, в котором, по преданию, была крещена равноапостольная княгиня Ольга, особое отношение, напомнил он. "Сейчас наши верующие, приезжая в Стамбул, непременно стараются посетить это место, оживить связанные с ним священные воспоминания. Любые же слухи о том, что данный исторический памятник изменит свой статус и паломничество туда станет невозможным, у миллионов людей вызывают тревогу и озабоченность. Лучшим способом исключения таких слухов является отсутствие почвы для их появления", - полагает митрополит.

Он также отметил, что решение об изменении того или иного памятника из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, куда собор включили в 1985 году, принимает исполком организации. В число 85 ее членов входит Турция.

Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является глава государства. В соборе 29 мая прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. В Афинах заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

В марте прошлого года Эрдоган уже говорил о возможности изменения статуса собора с тем, чтобы его можно было посещать бесплатно. В МИД Греции тогда заявили, что Афины считают идею превратить Софию в мечеть оскорблением как христиан, так и международного сообщества.