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Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России

Некоторые региональные особенности будут сохранены, сообщил министр образования и науки Донецкой народной республики Михаил Кушаков

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Школы Донецкой народной республики (ДНР) с 1 сентября 2020 года перейдут на российские образовательные стандарты, сохранив некоторые региональные особенности. Об этом в пятницу сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

"Вы знаете, что наши школьники обучаются по российским учебникам, и с 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты. Естественно, у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

В ноябре 2019 года на российские стандарты перешла система образования Луганской народной республики.

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