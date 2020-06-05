Более 130 медработников в Татарстане получили надбавки после вмешательства прокуратуры

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Медработники больницы в Казани получили стимулирующие надбавки за работу с заразившимися новой коронавирусной инфекцией благодаря вмешательству региональной прокуратуры, общая сумма выплат составила 9 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура Республики Татарстан провела проверку по обращению врача из Зеленодольского района, пожаловавшегося в соцсетях на невыплату надбавок за работу с больными коронавирусом. Установлено, что помимо основного места работы врачом-хирургом в одной из больниц Зеленодольского района заявитель по совместительству трудится в городской клинической больнице номер 12 города Казани, которая была задействована в приеме пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Больница номер 12 - акционерное общество, оно не входит в систему Минздрава Татарстана. Однако в республике создали механизм, предусматривающий возможность начисления надбавок сотрудникам частных медорганизаций.

"21 мая 2020 года республиканское правительство приняло постановление номер 415, в соответствии с которым был утвержден порядок предоставления субсидий частным медицинским организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением выплат стимулирующего характера. В итоге надбавки сотрудникам медучреждения были выплачены: 131 работник больницы получил 9 млн рублей из средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.