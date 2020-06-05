Путин пообещал разобраться в ситуации с нанесением увечий львенку из Дагестана

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал взять под свой контроль ситуацию со львенком, которому фотографы в Дагестане переломали задние лапы, однако не понесли наказание. Об этом он в пятницу сообщил на встрече с экологами и зоозащитниками страны в режиме видеоконференции.

Руководитель челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян на совещании попросил Путина взять под контроль наказание фотографов, издевавшихся над львенком в Дагестане. Животному переломали задние лапы, личности злоумышленников уже установлены, но дело возбуждено не было.

"Я пометил то, что вы сказали. Постараюсь, чтобы мои коллеги - соответствующие поручения после нашей встречи будут сформированы - мимо этого не прошли", - сказал Путин в ответ.

Во время пандемии, помимо львенка (спасители назвали его Симбой), в приют также доставили амурских тигров и львов из Крыма, трех медвежат из Ханты-Мансийского автономного округа. До попадания к волонтерам они подвергались издевательствам или были брошены.