Два проекта вуза в Северной Осетии получили гранты от Русского географического общества

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Русское географическое общество объявило победителей конкурса грантовых проектов 2020 года, среди которых названы два проекта Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщили в пресс-службе вуза.

"Русское географическое общество объявило победителей конкурса грантовых проектов 2020 года. Выделено 48 грантов региональных отделений РГО, 37 грантов на инициативные проекты и 27 - медиагранты. В числе победителей - два проекта СОГУ", - говорится в сообщении.

В номинации "Региональные гранты РГО" выиграл проект "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО". Цель проекта - разработка концепции геопарка "Казбекско-Джимарайский". Это единый геолого-культурный комплекс, раскрывающий все этапы геологической истории восточной части Центрального Кавказа и ее этнокультурного пространства. Результатом исследования будет создание интерактивной карты в масштабе 1:200000 на ГИС-основе.

Реализация проекта на региональном уровне открывает возможность претендовать на вхождение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Вторым победителем стала этнографическая экспедиция "Современный этномир. Горизонты Кавказа" - совместный проект региональных отделений РГО Пензенской области и Северной Осетии. Основная цель проекта - изучение культуры, быта и сохранившихся традиций соотечественников на постсоветском пространстве.

"Наш проект станет продолжением предыдущего проекта РГО "Современный Этномир. Средняя Азия", реализованного в 2018-2019 годы. Предстоит ввести это направление в научный оборот и провести информационную кампанию. Исследования не проводились с момента распада СССР", - цитирует пресс-служба председателя Пензенского областного отделения РГО Игоря Пантюшова.

Гранты РГО присуждаются с 2010 года. Прием заявок на 2020 год проходил с сентября 2019 по февраль нынешнего года. Денежное выражение грантов варьируется от 700 тыс. до 2,5 млн рублей. В связи с коронавирусом, оценка заявок проходила заочно.