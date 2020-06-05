"Корониалы" и "обсервация". Как русский язык отреагировал на пандемию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к серьезным социально-экономическим последствиям в обществе, но также отразилась в культуре и языке. Так, в повседневной русской речи гораздо большее место теперь отводится специальным терминам - это, например, "тепловизор" и "обсервация", появились и новые слова ("корониалы" - те, кто родились во время пандемии), а некоторые получили дополнительные значения, сообщила на пресс-конференции в ТАСС ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

"Русский язык, конечно, среагировал на новые условия. У нас целый ряд новых явлений в русском языке, прежде всего в лингвистике языка. Во-первых, мы стали существенно чаще использовать слова "удаленка" и "дистанционка". Появились новые серьезные слова с новым базовым значением, такие как "ковид", "коронка", "самоизоляция", - сказала она.

По ее словам, язык пополнился также целым блоком слов с игровым характером. "Появились такие слова, как <…> "накарантиниться". "Корониалы" - дети, зачатые в период коронавируса. Появились новые значения уже ранее существовавших слов - "плато", "контакты", "социальная дистанция", все это стало по-новому звучать", - добавила ректор.

Русецкая подчеркнула, что значительно большее место заняли в речи заняли специальные термины: "тепловизор", "обсервация" - то, что связано с текущей ситуацией.

"Посмотрим, надолго ли эти слова останутся в языке или скоро исчезнут. Само это языковое явление надолго останется в поле зрения филологов как прекрасный пример реакции русского языка на текущие изменения в социокультурной, экономической и политической жизни", - отметила она.

Русецкая подчеркнула, что такие изменения показывают универсальность и гибкость языка, его способность подстраиваться и сохранять свою актуальность.