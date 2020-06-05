В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Перелом наступил в ситуации с коронавирусом в России, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал он на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы", который проводился в режиме онлайн.

По словам замминистра, Москва уже прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Более 50 федеральных медицинских центров были перепрофилированы в регионах России для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, добавил замглавы ведомства.

"В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тыс.", - сказал он.

Камкин отметил, что в Москве девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю. Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.

"Мы сейчас вместе с Роспотребнадзором прорабатываем эти требования по нормативам обеспеченности койками в период ожидания второй волны заболевания. Учитывая, что у нас еще по некоторым регионам продолжается неблагоприятный эпидпроцесс, сейчас мы рекомендуем, [что] койки, которые были сформированы в соответствии с нормативами, <...> должны оцениваться с точки зрения резерва: чтобы не менее 50% коечного фонда от фактических пациентов на лечении должны быть свободны", - сказал он.

Замминистра отметил, что и до коронавируса в регионах, как правило, всегда имелся резерв дополнительного коечного фонда в инфекционных стационарах. "Вот этот резерв и должен быть сохранен", - пояснил он.

"Ситуация, которая складывается в регионах и с учетом мер, которые принимались правительством, министерством здравоохранения, региональными властями, позволила значительно модернизировать койки, где это можно было сделать, дооснастить их современным оборудованием, системой кислорода, приобрести оборудование для инвазивной вентилляции легких. Укрепилась материально-мехническая база инфекционной службы, которой до этой ситуации не всегда уделялось должное внимание", - заметил Камкин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.