В Мурманской области после паводка могут перестроить работу метеослужб

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Алгоритм работы служб прогнозирования Мурманского гидрометцентра может быть перестроен после анализа паводковой ситуации в регионе, осложнившейся в результате отсутствия своевременной информации от метеослужб. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис после совещания с органами местного самоуправления по вопросу обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

"Наша задача перестроить работу служб прогнозирования со стороны соответствующих служб. <…> Переходите на максимально сжатый режим передачи данных. Если самое малое, что можно сделать - раз в три часа, значит это нужно сделать. Мы должны заблаговременно понимать с учетом прогноза погоды, температурного режима и выпадающих осадков риски, которые у нас могут быть по населенным пунктам", - сказал Чибис.

Глава региона рекомендовал каждые три часа сообщать результаты мониторинга обстановки региональному управлению МЧС, ранее данные отправлялись один раз в 6 часов. Он отметил, что информация должна поступать своевременно, для этого нужно использовать новые технологии.

"По моей просьбе, в том числе, прокуратура даст оценку действиям коллег с точки зрения обеспечения своевременной информации, связанной с прогнозом, и работоспособности этой системы. Мы сейчас думаем над тем, чтобы максимально, за счет своих ресурсов, за счет современных технологий цифровых обеспечить дополнительную систему мониторинга возможных рисков", - сказал Чибис.

По информации Мурманского гидрометцентра, уровень воды в реке Кола держится на уровне около 400 см, с 5 по 7 июня в регионе пройдут дожди, температура воздуха будет держаться в пределах 18-20 градусов. "Максимальный уровень воды за прошедшие сутки мы отмечали - 407 см, это было в 22 часа 4-го июня. В 13 часов сегодняшнего дня уровень воды составляет 395 см по реке Кола. 5-го и 6-го июня уровень воды будет находиться на отметке 400 см. Серьезных повышений и понижений, мы пока не прогнозируем", - прокомментировала начальник ФГБУ "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Оксана Чаус.

О ситуации с паводком

По информации ГУ МЧС России по Мурманской области, в настоящее время подтопленными на территории региона остаются 7 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях Кольского района. Власти Кольского района Мурманской области ввели из-за выхода реки Кола из берегов межмуниципальный режим ЧС, он действует на территории 3 поселков: Кильдинстрой, Шонгуй, Магнетиты и город Кола. Ранее режим ЧС в Кольском районе был введен из-за обрушения железнодорожного моста.

Ранее сообщалось, что в связи с разливом реки Кола в дачном товариществе в Кильдинстрое оказались подтоплены 30 домов и порядка 50 придомовых территорий. Для эвакуированных жителей открыт пункт временного размещения (ПВР), в районе подтопления дежурят группы МЧС, с использованием лодок и тяжелых квадроциклов они эвакуируют людей с подтопленных участков, расположенных в непосредственной близости к реке.

В понедельник, 1 июня, из-за паводка в Кольском районе под Мурманском обрушился железнодорожный мост через реку Кола, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В связи с закрытием моста пассажиров к поездам дальнего следования доставляют на станцию Выходной. К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.