На Ставрополье продлили режим всеобщей самоизоляции до 14 июня

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о продлении режима всеобщей самоизоляции до 14 июня. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

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Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 7 июня. С 18 мая в крае действует обязательный масочный режим.

"Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 14 июня включительно", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Ранее выданные жителям региона спецпропуска будут действительны до 14 июня включительно.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 2 903 случая заражения, 46 пациентов остаются в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 272 человека. После выздоровления из больниц выписан 1341 человек, 56 пациентов с коронавирусом умерли.