{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье продлили режим всеобщей самоизоляции до 14 июня

Ранее он действовал до 7 июня

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о продлении режима всеобщей самоизоляции до 14 июня. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 7 июня. С 18 мая в крае действует обязательный масочный режим.

"Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 14 июня включительно", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Ранее выданные жителям региона спецпропуска будут действительны до 14 июня включительно.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 2 903 случая заражения, 46 пациентов остаются в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 272 человека. После выздоровления из больниц выписан 1341 человек, 56 пациентов с коронавирусом умерли.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить
Москва уже прошла пик роста заболеваемости, сообщил замглавы ведомства Евгений Камкин
Читать полностью