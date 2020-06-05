Препарат от коронавируса "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс. курсов в год", - сказал он.

По словам Дмитриева, спрос на препарат высокий, и уже поступили запросы из 10 других стран. "Это может сподвигнуть нас к тому, чтобы производить до 2 млн курсов в год", - сказал он.

РФПИ также инвестирует в производство двух вакцин и еще ряда препаратов от коронавируса, помимо "Авифавира".

"Что касается вакцины, Владимир Владимирович, вы обозначили, что Россия должна в кратчайшие сроки создать и начать производить вакцину. Сегодня мы объявляем, что вместе с нашей портфельной компанией "Алиум", холдингом "Система" и "Р-Фарм" мы будем инвестировать в производство двух вакцин, в том числе совместно с Институтом им. Гамалеи", - сказал он.