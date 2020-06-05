Под Волгоградом завершили строительство современной сельской школы

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Строительство самой современной в Волгоградской области сельской школы завершено в поселке Степном Городищенского района в 40 км от Волгограда, первых учеников она примет 1 сентября 2020 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Полностью завершены общестроительные и отделочные работы нового трехэтажного здания школы, которая станет самой современной сельской школой региона. Полностью готов стадион и спортивный городок, в школьных кабинетах устанавливают мебель. 1 сентября школа примет первых учеников", - уточнила ТАСС представитель обладминистрации.

Она отметила, что школа на 500 мест в поселке Степном построена по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". В школе 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, кабинеты черчения и рисования, информатики, робототехники, зал для музыкальных занятий, спортзал, библиотека, оборудованная широкополосным доступом в интернет и мультимедийной системой. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп.

Здание старой школы в поселке в 2021 году начнут перестраивать под детский сад. Планируется, что первые группы для дошкольников появятся до конца 2022 года.

По данным обладминистрации, в этом году в Кировском районе Волгограда начато строительство школы на 800 мест по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Предложения Волгоградской области включены в профильные нацпроекты. Формирование предложений по возведении новых и модернизации существующих объектов формируются с учетом мнения жителей региона.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.